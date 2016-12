Récemment First Four Figures a révélé un prototype de leur prochaine figurine dédiée à la série Metroid : Meta-Ridley.Il faudra également compter sur une autre nouvelle figurine Nintendo, celle de Bowser dont voici un premier aperçu (assez avancé n'empêche). Plus d'informations courant 2017.Par ailleurs, les réservations pour les Figma et Nendoroid de Corrin sont désormais disponible sur Play-Asia pour les intéressés.