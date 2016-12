Trouvé un peu par hasard, les musiques du jeu Tear Ring Saga sont absolument sublimes. J'avais jamais entendu parler de ce jeu PS1 jusqu'ici, quelle erreur !Le créateur de Fire Emblem quittait Nintendo et lançait son propre jeu sous un autre nom. C'était "Emblem Saga". Ca lui a valu des procès de la part de Nintendo, du coup ils l'ont changé en Tear Ring Saga.On retrouve d'ailleurs le chara design avec le même style.Le jeu n'était pas très beau,(quoi que, pour de la PS1) mais quelle ambiance.Une époque où le mot "RPG" suffisait à faire vibrer n'importe quel fan !

posted the 12/29/2016 at 05:24 PM by nekopirate