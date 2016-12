Saint Seiya

Allez hop un peu dece soir puisque j’aime beaucoup ce que peut faire, compositeur suret(et je l’espère sur Saint Seiya Saintia Sho l’année prochaine). Pas facile de succéder àcertes mais le monsieur s’en sort avec les honneurs et réussit à prolonger l’univers musical de la série pour mon plus grand plaisir. Et donc j’avais juste envie de partager quelques unes de ses compositions surHommage à l’action des chevaliers d’or devant le mur des lamentations, le bien nomméfait dans le majestueux.J’adore les sonorités de celle-ci, le thèmeserait parfait pour une musique de village dans un rpg ou un Zelda, dépaysant, léger, enchanteur.sait aussi accompagné l’action comme le montre ces deux thèmes, le premier -- qui annonce la charge et le deuxième -- taillé pour la bataille.Et une dernière pour la simple et bonne raison que sa fin me rappelle toujours l’un de mes "films favoris ever",. Retour à la douceur.