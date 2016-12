Selon le très sérieux site Nintendoforlife.com, Valve aurait décidé de céder pour quelques millions de dollars et un amiibo Mario doré sa licence fétiche dû à un gros déficit venant de sa plate-forme Steam. Le développement du jeu devrait débuter quand le Pape pratiquera le bobsleigh.

Quant au jeu de Rockstar dévoilé en 2009, la firme de Kyoto aurait signé un partenariat exclusif avec le studio à condition que le géant japonais sorte une Switch plus puissante que la Xbox Scorpio. Selon le magazine Nintendoboy, la sortie serait programmée pour Décembre 2037.

Pour terminer cette vague de rumeurs qui donne l'eau à la bouche, le site Linkoupa.org annonce que Square-Enix aurait demandé un financement pour le développement du VRAI Final Fantasy Versus XIII qui n'aurait aucun lien avec l'épisode XV. Le jeu serait une exclusivité New Switch Pro, console prévue pour remplacer la Switch, la Switch Pro et la New Switch et sortirait juste après les remakes de tous les épisodes canoniques. La patience est une vertu qu'il disait.

Ah oui au fait, J-12.