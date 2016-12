GOAT c'est l'histoire de...

Une réalisation au top

Des minutes de bonheur

La note monsieur

Cette année et particulièrement en cette fin d'année, nous entendons beaucoup parler de ce bon vieux Trico ou de ce moins bon vieux Noctis mais tout le monde semble ignorer la beauté masquée derrière, loin à l'horizon, je parle bien sûr de Goat Simulator : Payday !Mon gros coup de cœur de l'année et assurément mon GOATY après des déceptions comme l'horrible Dishonored 2, le chiantesque dlc Blood and wine ou encore les immondices telles que FH3.C'est parti pour un petit test de l'ultime jeu à posséder...Et non je finirais pas ma phrase comme la majorité des titres d'articles de GK qui nous poussent à cliquer pour voir la suite !Dans ce DLC ô combien gigantesque vous ne contrôlez pas un seul personnage mais bien quatre ! Oui ! 4 ! Et sans chargements ! Autant dire que GTA 5 et Rockstar à côté, ils se sentent tout petits.Notre joyeuse bande de vils larcins sera amenée à commettre divers méfaits dans une ville superbement modélisée et bourrée de contenu. Courses de voitures, braquage de banque et casino, démolition en tout genre, colonisation de l'espace par des vaches ou même encore un petit rocket league intégré ! J'en connais un qui prépare déjà sa CB...Chacun des protagonistes hauts en couleurs possèdent ses propres caractéristiques. En outre, Don le leader bouc, possède la capacité de n'avoir aucune capacité ce qui est fort utile pour être inutile. Valentino le flamant peut prendre contrôle de n'importe quel pnj en enfonçant leur tête dans son trou poilu et bien rose alors qu'Humphrey le dromameau (j'sais pas faire la différence, comme ça pas de problème) verra sa grosse boulasse du dos augmenter à n'en plus finir et là aussi l'intérêt est limité à être limité. Pour finir, mon préféré, Dolph, le dauphin handicapé en chaise roulante capable de s'en servir comme élévateur, atteignant des hauteurs vertigineuses. Il est également capable d'escalader toute surface grâce à ses roues adhérentes à toutes surfaces.Tout ceci, ajouté à différents éléments de gameplay comme lance fléchette ou fusée, permet d'aborder chaque situation comme on le souhaite ! Précisons que tous les véhicules sont pilotables, cela va de soit dans un open world de cette envergure...Je crois qu'on peut le dire, on atteint la perfection ou pas loin. Photoréaliste est ce qui se rapproche le plus de mon expérience sur ce jeu. Tournant en 1080p sur une image en 360p à une fluidité aux alentours des 20fps, c'est un pur régal et un feux d'artifices de textures 4KRAT.La bande son de son côté, maîtrisée de bout en bout. Que ce soit sur le menu avec un bruit criard qui explosera vos tympans à la qualité en jeu avec ses passants chansonnant et donnant vie à cette magnifique Goatcity pleine de bugs de collisions artistiques.En bref, jamais une ville n'aura paru aussi réelle et vivante avec des animations à couper le souffle, uniques à chacun des quatre protagonistes.Mais qu'en est-il de la durée de vie ? Pas de problème, là aussi, le jeu excelle. Avec une trame principale pleine de rebondissements, une écriture soignée et un gameplay en constante évolution, ultra diversifié, vous en aurez pour des tas de tas de minutes pouvant atteindre les 2h de jeu au total ! Et encore c'est si vous ne profitez pas de tout ce que le jeu a à offrir à côté, l'exploration étant une partie prédominante dans le jeu. Vous pourrez trouver des coussins péteurs au sommet de buildings comme d'anciens trésors égyptiens ou même des bateaux pirates !Pour 5€ voir 3€ avec la promo Gold du moment, vous avez accès à un riche open world plein d'activité au contraire de ce minable watch dogs 2, une histoire bien mieux écrite qu'un witcher, une relation entre ces quatre compères tellement captivantes et émouvantes que l'autre Trico vous préférez le laisser attacher avec ces pieux dans le bide sans verser une larme. Un gameplay nerveux avec des armes dévastatrices qu'un BF1 ou Gears4 n'égalera jamais avec ces pétoires à knacki sans parler d'une conduite qui vous fera comprendre à quel point les jeux de caisses d'aujourd'hui sont en retard.En toute honnêteté, la note elle est dans la vidéo test qui m'a pris un temps fou et vous permettra d'apprécier un peu le gameplay, l'ambiance visuelle et sonore et toute la richesse de cet univers:Merci de m'avoir lu et à bientôt pour un nouveau test 100% objectif !