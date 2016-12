Il y a peu, la prochaine version de Windows 10, numérotée 14997, a fuité sur la Toile, et avec elle des informations sur les ajouts à venir. C’est l’utilisateur de Twitter connu sous le pseudo de WalkingCat qui a été fouiller dans les fichiers de la mise à jour parue sur internet, avec une grosse nouveauté.



En effet, il est fait référence d’un Gamemode, qui devrait permettre alors d’améliorer les performances de jeu. Pour cela, Windows 10 réagirait à la manière de la Xbox One, en allouant les ressources nécessaires aux jeux, et uniquement à ces derniers. Il est fort probable que le système d’exploitation utilise la plus grande partie de la puissance du processeur et de la carte graphique pour offrir la meilleure expérience vidéoludique possible.

Malheureusement, aucune date de sortie n’est connue pour la prochaine mise à jour de Windows 10, nom de code Creators, même si elle devrait être disponible au printemps 2017 pour les membres Insider, et donc quelques semaines plus tard pour tous les utilisateurs.



Hâte de tester le Solitaire avec un framerate de 10000fps.