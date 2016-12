Voici des Informations autour du jeu Final Fantasy XV :Hier, les deux guides Final Fantasy XV - Ultimania ont été publiés au Japon, et les informations commencent à filtrer. On en apprend plus sur le passage du jeu de Final Fantasy Versus XIII à Final Fantasy XV. Final Fantasy XIII et Final Fantasy XIII ont été réalisés sur la base de l'histoire de la Déesse dans la série "Fabula Nova Crystallis". Cependant, comme le titre a changé en Final Fantasy XV, et que les consoles de nouvelle génération sont entrés en développement, une refonte a été nécessaire. Pour cette raison, il a été important de bien examiner et de réexaminer le contenu du jeu dans son ensemble pour le corriger. De ce fait, après avoir révisé le scénario, la position de l'héroïne dans l'histoire avait changé et, par conséquent, la nouvelle héroïne Luna a été introduite. Cependant, la trame principale de Final Fantasy Versus XIII a été conservée et transférée dans Final Fantasy XV. Par ailleurs, les mythes ont également été importés dans Final Fantasy XV. De nombreux composants et éléments présents dans Final Fantasy Versus XIII ont donc été conservés.On apprend dans ces guides l’âge de certains personnages. Ainsi, Iris a 15 ans, Aranea a 30 ans, Cidney a 26 ans et Cor a 45 ans. D’ailleurs, Iris, Aranea et Cor seront jouables via le dernier DLC multijoueur prévu. Les développeurs voudraient également inclure Lunafreya, mais ce n'est pas confirmé. Un général impérial nommé Safay Roth était initialement censé être dans le jeu, mais il a été enlevé au cours du développement. Une trace de lui reste dans le lettrage SAF sur les embarcations de débarquement de Niflheim. Enfin, nous apprenons que la fin du jeu a été laissée volontairement vague, pour que le joueur puisse décider par lui-même ce qui s'est réellement passé. Le joueur est donc libre de l’interpréter selon son ressenti…Source : http://www.dualshockers.com/2016/12/29/final-fantasy-xv-changes-final-fantasy-versus-xiii-explained-info-characters-shared/