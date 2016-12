Je suis tombé dessus hier soir donc je fais partager, le service de vidéo à la demande qui inclus un catalogue de films, de séries et documentaire créer par Amazon est accessible en France via leur application.

Pour ceux qui on souscrit au premium pour 49 euros par an n'ont rien à payer. Pour les autres, cela coûtera 7,99 euros par mois dont un mois d'essai gratuit.



Parmi le contenu offert seulement une partie est disponible avec des sous-titres français mais selon Amazon le nombre de produit localisé devrait s'élargir petit à petit.