C'est paradoxal mais je regrette cette époque ou avec une simple cartouche, on passait des heures et des heures a s'acharner sur le high score.J'ai beau avoir des milliers de jeux en émulation, un compte Steam riche de 200 jeux, je me rend compte p..... de m.... trop de jeux tue le jeuCe frisson lorsque tu déballe ta console ou ton jeu, passé du temps a le découvrir, a explosé le score, a découvrir un monde vaste et enchanteur. Je me dis des fois que ça appartient définitivement au passé. De nos jours, il y a une telle profusion de jeux a disposition que tu t'en sort plus.C'est tout con mais je rejoue plus souvent sur PC depuis que j'ai virer mes comptes Steam, Uplay et Origin. Dimanche soir j'ai tout formaté sur un coup de tête (ma femme a hurler, j'ai pris cher) et je me suis dis "n'installe plus ces fucking boutiques en ligne sur ton PC", c'est plus un pousse a la conso qu'autre chose (et ils font bien leur boulot, hein GabeDonc j'ai remis mon PC sous Windows 10, installer les pilotes et me suis posé la question "a quel jeu veux tu jouer". Je me suis dis qu'une partie de tennis me ferait du bien et donc j'ai "installer" Virtua Tennis 4 et hoo miracle, je me suis pas pris la tete et j'ai pris du plaisir. J'avais pas 100 ou 200 jeux devant mon écran, juste un fucking game que j'ai installer et avec lequel je me suis amusé.Je me suis pas dis "il y a quoi comme promo sur Steam" ou "j'ai quoi a dl en ce moment". Rien de tout cas, j'ai compris que lorsque tu installe un jeu a la fois, tu te rend compte sur le moment que ta beau avoir 10, 50, 100 ou 20.000 jeux sur ton disque dur, tu t'en bat les steak et que ta juste envie de jouer a un bon jeu immédiatement, de t'amuser. Genre je me met New Super Mario Bros et bon sang tout les jeux de la terre ne pourront pas me faire décrocher de cette droguePeut-être faudrait-il revenir a cet esprit du jeu vidéo, se concentrer sur un seul et unique bon jeu mais l'apprécier a sa juste valeur.