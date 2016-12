LE casque HTC construit en collaboration avec Valve verrait une nouvelle itération présentée au CES 2017 (début janvier).C'est la presse Taïwanaise qui estime avoir des informations comme quoi cette présentation est imminente.Au menu :- Casque avec possibilité de wireless, plus de cables.- 1 écran 4K par oeil...- On passe de 90HZ à 120Hz pour le taux de rafraichissiement des écrans, donc surement des écrans OLED ou pourquoi pas Quantum LedPour ajouter de l'huile sur le feu, HTC a déjà baissé en Chine le prix du VIVE de 10% surement pour préparer à un nouveau stock.Personnellement SI j'achète un casque ca aurait été le VIVE qui apparemment est celui qui a la meilleure résolution et est le moins 'nauséeux', hâte d'en savoir plus