Voici une Information concernant le jeu Dissidia : Final Fantasy Versus :L’exclusivité Arcade ayant pris fin, il semblerait que le jeu sorte dans trois mois sur consoles. D’après certaines rumeurs, cette version sortirait en mars prochain. Le jeu pourrait voir le jour sur Ps4 et Xbox One, et une sortie proche de la Nintendo Switch, couplées aux dernières rumeurs, pourrait faire de ce jeu un possible jeu de lancement de la future console de Nintendo…Source : https://rashbandicoot.com/2016/12/28/report-final-fantasy-dissidia-versus-launching-in-march-on-consoles/