Bonjour,Depuis quelques temps je vois de plus en plus de gens critiquer le day one. Le prix des jeux baisse rapidement.Battleborn illustre bien la chose. Même si c'est un jeu moyen ayant subit la sortie d'Overwatch, il ne dépasse pas les 3 euros aujourd'hui.Mais dans le même temps: WTF!?.Pourquoi les consoles Wii U et Ps Vita on leur prix de jeux qui augmentent ???Elle sont censées avoir moins de succès, donc avoir des prix moindre pour virer les jeux des stocks. Mais non. Je ne sais pas si ce sont des spéculateurs qui calcul que non succès permet alors plus gros prix.Ou alors ce sont les unités produites qui font cela ?D’où ma dernières questions, hormis Limited run, comment fait on pour savoir le nombre de copie mise sur le marché pour un jeu ?