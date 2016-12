« Après avoir réalisé ‘The Impossible’ et ‘Quelques minutes après minuit’, je me disais : ‘Je veux m’amuser maintenant. Alors, faisons un film de dinosaures avec Spielberg.’ C’est génial, mais en même temps, c’est énorme et de loin plus grand que le dernier. Je pense que ce qui est difficile quand on fait le cinquième film d’une franchise c’est de trouver la façon d’apporter de nouveaux éléments tout en restant fidèle à l’héritage que nous connaissons tous du film. Alors, c’est l’équilibre entre les nouveaux éléments et les anciens. Je trouve que Colin a fait du bon boulot avec le premier en trouvant l’équilibre que les gens voulaient et recherchent encore. »

Bayona et Trevorrow ont donné un aperçu de la suite en disant que celle-ci sera plus sombre que les autres films de la franchise. Bayona explique au cours d’une interview avec The Playlist :Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et BD Wong reprennent leurs rôles respectifs avec Toby Jones, Rafe Spall et Justice Smith. La suite de « Jurassic World » sortira au cinéma à l’été 2018.