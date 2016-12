Salut tout le monde,



Je viens d'écouter la vidéo d'obe1 et Laura Kate Dale, voici les infos :



- les gens ont du mal à imaginer à quel point même un jeu wii u sans améliorations paraîtrait plus beau sur un petit écran de 720p ;

- Joycons achetables séparément, dès le lancement et devraient être l'outil de personnalisation de la console ;

- OS ressemble à celui de la 3DS et de la Wii U (à base de tuiles) ;

- Mass Effect Andromeda ne sera pas au lancement ;

- plus de codes amis !!!!! (@jeanouillz il faut toujours que je t'envoie le mien !) ;

- pas de docks vendus séparéments avant six mois à peu près ;

- rockstar ne prévoit pas RDR2 pour l'instant ;

- la plupart des jeux EA sports seront portés sur switch en 2017 ;

- ils ont esquivé la question du chat vocal, j'imagine que ça fait partie des news prévues par obe1 plus tard d'ici le 12 janvier (et leurs réactions laissent penser que le chat vocal sera bien possible) ;

- pas de news concernant overwatch a priori le jeu n'est pas prévu ;

- le bouton share permet bien de partager des vidéos pour ceux qui en doutaient ;

- il y a forcément des choses justes dans le gros leaks qu'on a vu passé mais elle confirme que c'es bien un fake.



Le Switchmas d'Obe1 devrait continuer avec une vidéo demain concernant la réalité virtuelle.



Edit : la vidéo pour ceux qui voudraient la voir.