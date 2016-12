Voici une Information autour du jeu Final Fantasy XV :Le président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, déclare que le jeu est son jeu de l’année. Selon lui, le jeu Final Fantasy XV a abandonné les règles du JRPG, et a réussi dans la tentative audacieuse de redéfinir la Saga avec les standards actuels des RPG occidentaux, au niveau des combats et du monde ouvert. La communication de Square-Enix en amont a selon lui été très bien maitrisée. Il termine en déclarant qu’il s’agit d’une réalisation monumentale qui va entrer dans l'histoire de RPG, montrant aux joueurs occidentaux que l'industrie japonaise travaille également efficacement sur des titres AAA.C’est aussi le cas du Président de Mistwalker, Hironobu Sakaguchi. Ce n'est pas la première fois qu’il a des paroles élogieuses vis-à-vis du jeu Final Fantasy XV. Il a également loué la qualité du jeu, le travail effectué et la détermination de son directeur, Hajime Tabata, qui font de ce jeu son meilleur jeu de l’année…Sources : http://www.dualshockers.com/2016/12/28/sony-shuhei-yoshida-final-fantasy-xv-game-year/ et http://www.dualshockers.com/2016/12/28/final-fantasy-creator-hironobu-sakaguchi-picks-final-fantasy-xv-game-year/