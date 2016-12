Hello les Gamotak',Je vous propose ma propre sélection des films de la japanimation à suivre pour l'hiver 2016/2017 à savourer devant un paquet de chocobon, sous un édredon avec un bon coussin traversin comme compagnon.Voici les 5 films qui selon mon avis mérite d'être vu pour cette saison :Suite de l'arc Book of Murder (qui est un arc axé sur une enquête policière sauce cluedo), cette suite place Ciel Phantomhive et son diable de majordome dans une croisière sur paquebot qui va tourner au vinaigre et verra s’enchaîner des événements à la fois dramatique, criminelle et mystique. Lut en manga papier, il s'agit là de l'un de mes arcs préférés et de loin celui qui apporte son lot de révélation. En particulier sur certains personnages récurrents.Attention, ne lisez pas le vrai synopsis, il spoil toute l'intrigue.Suite de l'arc Rosario Mother (que je n'ai pas vu tellement il sentait l'ennui) et adapté en film, il s'agit d'une histoire originale écrite par l'auteur du Light Novel lui-même (d'où mon intérêt pour ce long-métrage). Elle suit l'histoire de Kirito et son harem dans un nouveau jeu virtuel Ordinal Scale où l'immersion se fera par un nouveau casque immersif du nom de l'Augma.Après avoir réunie une gigantesque armée dans le seul but de s'opposer au Roi Sombre (Kuro no Ô) et à son armée de démons, Yuri et son groupe infiltrent le château du souverain afin de l'éliminer. Mais malgré leur acharnement, ils sont vaincus et doivent battre en retraite. Pire : le Chain Chronicle est scindé en deux et le Roi en obtient une partie, teintant le monde de ténèbres. Après cette cinglante défaite, le groupe repart sur les routes et rencontre par hasard le jeune Aram, dont Yuri perçoit rapidement le potentiel. Un nouvel espoir semble né.Vous pourrez le trouver sur internet assez facilement en format OAV découpé en plusieurs partie mais je vous conseille de le regarder en format film rassemblé (le plus ergonomique et qui correspond au OAV). J'en ai vu que les 5 premières minutes et je dois dire que le genre héroïc-fantasy avec la faction du bien qui fait coalition pour abattre de le Roi des démons est assez classique et vu (revu et sur-revu) mais la réalisation générale m'a vraiment bluffé donc, je conseille aux sceptiques de lui laisser une chance.Partie 3 et dernière des films Kizumonogatari qui suit la genèse de la rencontre entre Araragi-kun et de kiss shot acerola orion heart under blade (ou Shinobu pour les intimes), elle ravira les fans de la saga Monogatari qui ont toujours voulu savoir comment Koyomi Araragi est devenu le vampire que nous connaissons tous.Film reprenant une histoire originale sur les protagonistes de la série Trinity Seven (qui avait justement besoin d'approfondissement sur le background des personnages principaux), elle révélera le passé du harem de Kasuga Arata notre mage préféré.Je ferais une sélection des séries animés à suivre cette hiver lorsque j'aurais un peu le temps. Pour les plus curieux, j'ai mis en bas le lien pour retrouver le planning complet (films, oav, serie TV, épisodes spéciale).