Voici une Image du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Nintendo a dévoilé sur son compte Facebook une nouvelle image dans le but de promouvoir le prochain jeu de la Saga The Legend of Zelda. Pour rappel, le jeu sortira sur WiiU et Nintendo Switch l’année prochaine. Une date précise pourrait être dévoilée lors de la nouvelle présentation de la Nintendo Switch le 12 janvier prochain…Source : http://nintendoeverything.com/new-zelda-breath-of-the-wild-screenshot-122816/