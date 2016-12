Salut à tous,Je fais ce petit article pour poser une simple question concernant le célèbre manga en 8 parties : Jojo's Bizarre.Je voudrais en effet savoir qui, entre Golden Wind et Stone Ocean, est la partie la plus intéressante à vos yeux?En effet, mon coeur balance entre l'univers carcéral et le milieu de la mafia Italienne...J'ai fini Battle Tendency en manga et suis en train de finir le 17ème tome sur 18 de Diamond is Unbreakable ( j'en suis au passage où un certain perso estrevit condamé à revivre une même journée si ça rappelle des souvenirs à certains ^^ ). Phantom Blood ne m'intéresse pas vu que je l'ai en DVD et Stardust Crusaders j'ai le vieil anime en DVD et donc pas très chaud pour le racheter en manga. Steel Ball Run et son trip de course de chevaux ne m'attire pas vraiment et Jojolion j'ai le 1er tome et attend la suiteDonc voilà pourquoi j'hésite entre Golden Wind et Stone Ocean... Y a-t-il un scénar mieux ficelé avec plus de rebondissements dans l'un que dans l'autre? Y a-t- il des stands charismatiques ou des morts marquantes?Pour info, des parties que j'ai lu/vu jusqu'à maintenant, Diamond is Unbreakable arrive en tête du classement grâce au suspense pour coincer Yoshikage Kira XDMerci d'avance pour vos avis/conseilsCiao