traduit ce que l'auteur du Topic sur gamefaqs dis :"On dirait que les sceptique avait tort,XV est just en dessous des ventes de XII alors que le nombre de joueur/console est beaucoup plus bas que à l'époque (et n'as jamais été aussi bas). Apparemment les ventes en Chines ne sont pas très loin de celle du Japon,ce qui nous donne environ 2 millions de vente en Asie seulement.Il n'y a plus aucun doute sur le fait que le jeu est un succès commercial indiscutable,il pourrait même battre VII en tant que jeu le plus vendu de licence