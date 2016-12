Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Pour le moment, seul le jeu Just Dance 2017 a été officialisé par Ubisoft sur Nintendo Switch. Une rumeur voudrait qu’Ubisoft travaille sur un cross-over Mario et Les Lapins Crétins. Apparemment, le prochain jeu issu de la Saga Assassin's Creed serait également prévu sur Nintendo Switch. Le jeu sortirait en même temps que les versions Ps4 et Xbox One, et non des mois après. Ce ne serait pas si surprenant, le jeu Assassin's Creed III était sorti au lancement de WiiU, et Assassin's Creed IV : Black Flag a également été commercialisé sur cette console...Source : http://nintendoeverything.com/rumor-next-assassins-creed-planned-for-switch-releasing-alongside-other-versions/