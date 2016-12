Oh mais que je l'aime ce jeu, AKA Street Of Rage 2, un gameplay au TOP, surtout pour l'époque, une ambiance et atmosphère de FOU et toujours aussi intacte de nos jours, une OST légendaire et probablement une des meilleurs jamais conçu dans le JV. Des persos méga charismatique tels qu'Axel ou Blaze entre autre, des Bosses super classe avec chacun son style, ce jeu était globalement un condensé de ce qui faisait de mieux dans le cinéma d'action et d'art martiaux de l'époque, le tout transmis à la sauce JV, tout simplement une légende, Sega à son summum.Nan mais merde quoi, ce thème fait parti d'un jeu réalisé en 1992, soit un jeu qui date de 24 ans, sérieusement!!! Juste EPIC!!!