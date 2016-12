Bonjour à tous,



Je pense m'acheter un micro ou casque(avec micro intégré) pour mes vidéos & mes lives youtube pour une meilleur qualité de son mais je sais pas quoi choisir.



J'aimerai savoir lequel choisir et avoir un son correct pour pas trop chère non plus.



Actuellement j'utilise le microphone intégré de mon iMac(et c'est très moyen pour le son), et j'ai vu que certain n'était pas compatible avec mac.



Donc j'espère que vous pourrez m'aider.



Merci d'avance.