Je viens de voir deux pub et je dois avouer que les gars savent y faire.Comment ne pas résister devant la Delorean de Retour vers le Futur ou le R2-D2 de Star Wars ?Retour vers le Futur130 numéro pour 1400€fait chierLa voiture est énorme par contre 58 cmLa bâche et le présentoir sont parfaitR2-D2Caractéristiques techniques:-Obéit aux commandes vocales-Déplacement autonome-Se commande à partir de votre smartphone-Rotation de la tête-Bras extensibles-Appareil photo/vidéo-Microphone et haut-parleur-Projecteur d’extraits de films-Inutile de le programmer !100 numéro pour tout compléterLien vers le PDF de l'offre Pareil que la Dolorean, environ 1200€ pour la totale