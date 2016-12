Voici le Top Famitsu allant du 19 au 25 décembre 2016 :01./02. [3DS] Pokemon Sun / Moon # (Pokemon Co.) {2016.11.18} (¥4.980) - 322.830 / 3.246.222 (+71%)02./03. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS (Nintendo) {2016.12.01} (¥4.700) - 315.382 / 743.388 (+109%)03./01. [3DS] Yo-Kai Watch 3: Sukiyaki (Level 5) {2016.12.15} (¥4.800) - 176.427 / 509.667 (-47%)04./00. [3DS] Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!! (Nintendo) {2016.12.22} (¥4.980) - 132.063 / NEW05./09. [3DS] Miitopia (Nintendo) {2016.12.08} (¥4.700) - 50.299 / 102.810 (+107%)06./06. [3DS] Yo-Kai Watch 3: Sushi / Tempura # (Level 5) {2016.07.16} (¥4.800) - 41.593 / 1.397.436 (+3%)07./13. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition # (Sony Computer Entertainment) {2015.03.19} (¥2.400) - 40.157 / 876.085 (+199%)08./05. [PS4] Yakuza 6: The Song of Life # (Sega) {2016.12.08} (¥8.190) - 35.196 / 288.847 (-33%)09./07. [PS4] Final Fantasy XV # (Square Enix) {2016.11.29} (¥8.800) - 35.168 / 860.127 (-2%)10./10. [WIU] Minecraft: Wii U Edition (Microsoft Game Studios) {2016.06.23} (¥3.600) - 33.263 / 241.441 (+121%)11./08. [3DS] Jikkyou Powerful Pro Baseball Heroes (Konami) {2016.12.15} (¥4.500) - 26.882 / 55.027 (-4%)12./11. [3DS] Sumikko Gurashi: Mura o Tsukurundesu (Nippon Columbia) {2016.07.21} (¥4.800) - 25.203 / 123.195 (+78%)13./14. [3DS] Mario Party: Star Rush (Nintendo) {2016.10.20} (¥4.700) - 25.015 / 135.625 (+87%)14./16. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) - 23.537 / 71.990 (+102%)15./00. [3DS] Osomatsu-San: Matsu Matsuri! # (Bandai Namco Games) {2016.12.22} (¥4.800) - 20.628 / NEW16./20. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.571) - 18.301 / 2.628.566 (+161%)17./18. [3DS] Kirby: Planet Robobot (Nintendo) {2016.04.28} (¥4.700) - 17.804 / 479.698 (+109%)18./22. [WIU] Super Mario Maker # (Nintendo) {2015.09.10} (¥5.700) - 16.262 / 972.406 (+165%)19./04. [PSV] SaGa: Scarlet Grace (Square Enix) {2016.12.15} (¥6.800) - 15.633 / 74.047 (-73%)20./19. [WIU] Splatoon # (Nintendo) {2015.05.28} (¥5.700) - 15.356 / 1.463.148 (+114%)Les jeux Yo-Kai Watch 3 Sukiyaki perd deux places, Yo-Kai Watch 3: Sushi / Tempura reste stable, Saga Scarlet Grace perd treize places, The Last Guardian quitte le classement, Final Fantasy XV perd deux places sur Ps4, Watch Dogs 2 perd neuf places sur Ps4, Pokemon/Moon gagnent une place, Kirby : Planet Robobot gagne une place et Splatoon perd une place…Passons maintenant au Top Hardware :01 . 3DS : 229 57502 . Ps4 : 107 26903 . PsVita : 58 74504 . Wii U : 8 41705 . Ps3 : 82706 . Xbox One : 757Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=132878/