Le steelbook du jeu Halo Wars 2 se dévoile avec un 1er visuel. Le nom de cette édition sera, Halo Wars 2 Atriox Edition et Halo Wars 2 Ultimate Atriox EditionA noter, qu'il y aura 2 éditions steelbook avec le jeu. Une version simple et une version Deluxe.Halo Wars 2 Atriox EditionA l'intérieur de cette édition nous retrouverons:-Le jeu en version simple-Un steelbook-2 pin's exclusif-Du DLC's à gogoLe prix de cette édition est de 89€Halo Wars 2 Ultimate Atriox EditionA l'intérieur de cette édition, nous retrouverons:-Le jeu en version Deluxe-Halo Wars 2 Season Pass download code-Halo Wars: Definitive Edition download code-Un steelbook-2 pin's exclusif-Du DLC's à gogoPas de prix pour cette édition chez nous; mais en théorie, elle devrait être à 100-110€Une guide uniquement en anglais sera disponible en même temps que le jeu.Le guide fera pas moins de 272 pages et sera disponible le 17 février. Par contre, 40€N'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours

posted the 12/28/2016 at 10:37 AM by leblogdeshacka