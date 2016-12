Voici un Petit concours pour fêter Noël 2016 et la nouvelle année qui va bientôt commencer :On commence avec le lot des deux badges à l’effigie des jeux Pokemon Moon/Sun.On poursuit avec l’Artbook du jeu Bravely Default.Pour ceux qui l’ont loupé, le Steelbook à l’effigie du jeu One Piece : Pirate Warriors 3.Quatre codes pour le Pokemon Genesect sont mis en jeu.Et on termine avec trois codes pour le Pokemon Volcanion. Il suffit de laisser un commentaire sur cet article en précisant pour quel objet vous participez. J’annoncerais les gagnants ce soir. Je voulais faire un concours plus conséquent, mais j’ai pas trop eu le temps. Peut-être en début d’année prochaine…Source : member15179.html