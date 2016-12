Une belle petite surprise ce Sairento VR. Il me fait penser à Raw Data et Red Steel 2 à première vue, mais en bien plus nerveux... C'est vraiment un bon premier kiff que je me suis fait avec ce jeu. Il me reste à y jouer plusieurs heures pour voir ce qu'il donne sur la durée, les compétences à débloquer risquent d'être énormes. Bon visionnage(jeu en early acces pour le HTC vive, compatible non officiellement (pour le moment) avec l'Oculus Rift),