C'est à l'occasion d'une discussion avec le site 4Gamer, que quelques membres de Japan Studio teasent de nouveaux projets., (producteur de) a mentionné que, bien qu'il ne puisse pas encore fournir de détails, le studio travaille sur deset, demandant ainsi aux fans de continuer à soutenir le Studio en 2017., qui a également travaillé en tant que producteur sur Bloodborne, explique que depuis la sortie de Blooborne, il a continué a travailler dans les coulisses du studio et espère que l'année 2017, sera l'année où les choses se concrétiseront (une annonce à prévoir ?Enfin, Directeur de, a laissé entendre qu'il s'apprête bientôt à travailler sur un nouveau projet et donc, 2017 sera une autre année chargée pour l'équipe.

posted the 12/28/2016 at 12:07 AM by lightning