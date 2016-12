Matt Dahlgren (senior product manager de la section jeux de combats de Capcom) lors d'une interview avec EventHubs : "Même aujourd'hui, le prix de la version de base du jeu a été réduit en boutiques. De plus, même si nous venons avec de nouveaux modèles, nous sommes toujours attachés à notre promesse de faire en sorte que le jeu initial soit la seule version dont vous aurez besoin, les mises à jour et rééquilibrages étant disponibles gratuitement."

posted the 12/27/2016 at 11:31 PM by gat