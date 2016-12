Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Lors d’une interview, Soheii Niikawa, l'actuel Président du Studio Nippon Ichi Software, précise que des jeux sont en préparation pour la prochaine console de Nintendo. Le Studio a été septique au début, mais des jeux du Studio sortiront bien sur Nintendo Switch l'année prochaine. Pour rappel, la prochaine console de Nintendo sortira en mars prochain, et une présentation aura lieu le 12 janvier 2017…Source : http://www.gonintendo.com/stories/271022-nippon-ichi-confirms-switch-projects-in-the-works

posted the 12/27/2016 at 10:58 PM by link49