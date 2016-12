Salut, je me suis remis à jouer à RE3 et bordel que c'est bonRE3 est mon préféré de la licence et je crois qu'il le restera à jamais car il apportait pas mal de nouveautés et changements au niveau de la licence tout en gardant tout ce qui fait le charme des épisodes originaux.L'histoire nous met dans la peau de Jill Valentine soit le personnage le plus classe tout RE confonduLe jeu prend place un tout petit peu avant RE2 (il me semble 24H), vous croiserez d'ailleurs Brad Vickers juste avant qu'il ne finissent zombifiés ainsi que Marvin Branagh incontinent dans le commissariat. Vous serez livrez à vous même en plein Racoon City et visiterez divers endroits de cette ville.D'abord on a de la nouveauté au niveau du gameplay, Jill peux faire des demi-tours rapide (180°), il y a aussi un tout nouveau système d'esquive qui permet d'éviter une attaque ennemie si vous appuyez sur R1 au bon moment. Ces esquives sont utilisables contre tous les ennemis et boss du jeu mais le timing n'est pas le même pour toutes les attaques donc c'est facile à gérer mais avec un peu de chance on peut y arriver même sans maitriser le truc. Le seul hic avec ce système c'est que si vous essayez d'esquiver une attaque mais que Jill est trop proche d'un mur, vous aurez l'animation d'esquive mais vous vous ferrez quand même toucher. En maitrisant bien cette technique, vous pourrez économiser énormément de soins et même des munitions car ça vous permettra de passer certains passages sans avoir à tuer vos ennemis et sans subir de dégâts.Concernant le cheminement on a aussi de la nouveauté, à certains moments on a la possibilité de prendre plusieurs chemins et en fonction de celui qu'on prend, le jeu enclenche des évènements et peut modifier par exemple nos rencontres avec Nemesis ou les emplacements de certains objets. ça rend le jeu encore plus intéressant à refaire car même si la finalité reste plus ou moins la même, ça permet de faire certaines choses différemment. Il arrive aussi à certains moment que le jeu ajoute des ennemis là où on les avait déjà tous tué et parfois ça arrive via des scènes qui s'enclenche lors de nos passages à certains endroits après avoir fait certaines choses.RE3 nous propose aussi à certains moments de faire des choix, en fonction nos choix on débloque des scènes différentes ou ça change carrément nos combats avec Nemesis. On est quasiment jamais obligé de l'affronter mais si vous fuyez, il vous poursuivra donc mieux vaut l'affronter dans un endroit assez ouvert ou alors fuyez à une salle de sauvegarde, sauvegardez et ensuite sortez l'affronter avec assez de soins et de munitions et montrer lui pourquoi vous êtes un membre des STARSPour ce qui est de vos munitions, vous en aurez beaucoup mais pas assez pour tuer toutes les horreurs que vous croiserez et encore moins Nemesis à chaque fois (seulement en mode difficile) donc vous devrez faire attention à quand utiliser vos munitions contre les ennemis de base et quand préférer la fuite.Vous verrez à certains endroits du jeu des barils rouges ou des bombes fixées sur des murs, si vous tirez dessus, ça explose et cause de sacrés dégâts à tous ceux qui sont autour. En général ces explosions one shot les ennemis mais si vous êtes malins, vous pourrez laisser ces explosifs pour éventuellement les faire exploser après avoir attiré Nemesis près d'eux car ça vous fera économiser beaucoup de munitions de soins.RE3 apporte une autre nouveauté qui vous laisse encore une fois le choix, c'est la possibilité de créer des munitions à partir de poudre que vous trouvez. Vous trouverez des poudres rouges (A) et jaunes (B), les rouges font des balles de pistolet, les jaunes des balles de fusil à pompe. Vous pouvez aussi mélanger une poudre A et B pour obtenir une poudre bleue (C), cette poudre sert à faire des munitions pour le lance grenade ou le Magnum en fonction de la quantité qu'on utilise. On peut aussi mélanger les poudres A, B ou C entre elles pour obtenir des poudres AAA, BBB ou CCC, ces poudres permettent de créer plus de munitions (il existe aussi des mélanges de poudres mixtes comme le AAB, BBA, AC et enfin BC).Par exemple une poudre A donne 15 munitions de pistolet donc si on créé des balles à partir de 2 poudres A, on obtient 30 munitions alors que si on fait les mêmes balles à partir d'une poudre AA (le mélange de 2 poudres A) on obtient 35 munitions donc on gagne 5 balles par rapport à la création avec des poudres séparément et enfin 55 si on les fait à partir d'une poudre AAA donc 10 de plus par rapport à la création avec des poudres séparément. Ce qui rend le tout encore plus intéressant, c'est le fait que Jill gagne de l’expérience et peut créer plus de munitions si elle utilise plusieurs fois les mêmes poudres, elle peut même au bout d'un moment créer des munitions spéciales qui font beaucoup plus de dégâts que les balles normales.Ce système permet donc de laisser au joueur le choix d'avoir plus de munitions mais moins puissantes en faisant par exemple des balles de pistolets ou alors moins de munitions mais plus puissantes en faisant des munitions de lance grenade ou le Magnum. L'idéal étant de créer un juste milieu en faisant des munitions uniquement quand vous en avez besoin comme ça vous faites des balles de pistolets quand il vous en faut et vous faites des balles de Magnum quand il faut descendre ce sagouin de Nemesis.Venons en aux boss, RE3 ne propose malheureusement pas beaucoup de boss différents et c'est un point faible par rapport à RE2 mais il a le don de proposer beaucoup plus souvent des combats de boss que RE et RE2 car vous serez très souvent confrontés à Nemesis et même si vous n'êtes pas tout le temps obligés de l’affronter, il est recommandé de le faire si vous jouez en mode difficile car contrairement au mode facile, en difficile Nemesis vous lâche des objets uniques quasiment à chaque fois que vous le tuez et ces objets sont vraiment très utiles.Tiens vu que j'ai parlé de la difficulté, on va un peu approfondir ce sujet avec les différences qu'il y a entre le mode facile et le mode difficile.Mode facile :Vous commencez avec un fusil d'assaut et une trousse de soin pouvant contenir 3 spray (pratique pour se balader en sécurité sans trop blinder notre inventaire de soin), vous aurez aussi dés le début 10 emplacements dans votre inventaire. Concernant les coffres, vous aurez dedans toutes les armes du jeu (sauf le lance mine) et suffisamment de munitions pour déclencher la 3ème guerre mondiale. Vous aurez aussi un ruban encreur infini donc la possibilité de sauvegarder indéfiniment. Le truc encore plus fou avec ce mode c'est que malgré le fait que vous ayez déjà toutes les armes dans les coffres, vous les trouverez aussi à leurs emplacements normaux dans le jeu donc ça vous donnera un peu plus de munitions pour chaque arme.Concernant les munitions que vous trouverez et celles que vous ferez à partir de poudres, ça vous donnera à chaque fois le double par rapport au mode difficile donc là où normalement vous trouverez une boite de 30 balles, le jeu vous en donnera 60. Pour ce qui est du cheminement et du nombre d'ennemis sur votre route, il me semble que c'est le même par contre les ennemis et boss font normalement moins de dégâts qu'en mode difficile et ils ont moins de vie. Dernière différence par rapport au mode difficile, quelque soit le nombre de fois que vous tuerez Nemesis, il ne vous lâchera jamais rien donc à part pour le plaisir de le poutrer, vous n'aurez pas vraiment d’intérêt à le tuer en mode facile.Autant vous le dire maintenant, le mode facile est vraiment très facile, vous pourrez vous débarrasser de tous les ennemis que vous croiserez et même de Nemesis à chaque fois qu'il se pointera. C'est un mode pratique pour découvrir le jeu sans trop de prise de tête et connaitre bien le cheminement avant de s'attaquer au mode difficile.Mode difficile :Dans ce mode vous commencerez avec un simple pistolet, vos sauvegardes seront comptées via un nombre de ruban encreur limité et vous n'aurez que 8 emplacements dans votre inventaire au début (vous récupèrerez les 2 emplacements supplémentaires en allant au Tramway).Concernant les coffres, lorsque vous débuterez, ils seront quasiment vide, le seul objet disponible dedans étant le couteau qui est d'ailleurs toujours une arme réservée aux prosVous devrez donc trouver normalement les armes du jeu et des munitions.Pour les dégâts, il me semble que les ennemis soient plus résistants et ils font aussi plus de dégâts. Vous trouverez le même nombre de boites de balles partout dans le jeu mais elles donneront 2 fois moins de munitions qu'en mode facile.Nemesis dans ce mode difficile est vraiment intéressant à tuer car il vous lâchera des objets spéciaux quasiment à chaque fois que vous en viendrez à bout. Ces objets sont entre autres, des parties d'armes à combiner pour avoir 2 armes exclusives à ce mode (un pistolet qui peut one shot aléatoirement les ennemis et un fusil à pompe qui tire rapidement), la fameuse trousse de soin contenant 3 spray, un fusil d'assaut et même une caisse de munition infinie pour l'arme de votre choix.Ce mode difficile est vraiment bien pour redécouvrir le jeu dans les vraies conditions de la survie car là vous devrez vraiment faire attention à quand utiliser vos balles et quand préférer la fuite, il propose en plus un réel intérêt à affronter Nemesis grâce aux bonus qu'on récupère en le "tuant".Venons en maintenant aux bonus de fin, en finissant RE3 vous pourrez débloquer plusieurs costumes, des scènes épilogues ainsi que le fameux mode mercenaires.Ce mode vous mettra dans la peau de 3 des mercenaires qu'on croise dans le jeu, chaque personnage à son propre inventaire avec ses armes etc... Vous devrez vous rendre à un endroit en un temps limité le tout en faisant "le ménage" sur votre chemin pour gagner du temps et en sauvant des civiles pour avoir encore plus de temps ainsi que des bonus (munitions et soins). à chaque fois que vous finirez une partie dans ce mode, vous obtiendrez de l'argent en fonction de votre score et avec cet argent, vous pourrez acheter divers bonus pour Jill dans le mode histoire.Un fusil d'assaut : 2000$Une gatling : 3000$Un lance-roquettes : 4000$Des munitions illimités pour toutes les armes : 9999$Notez que le fusil d'assaut, la gatling et le lance roquettes ont tous des munitions infinies même sans l'achat du dernier bonus à 9999$.Pour finir on va parler de ce qui fâche un peu et n'a pas forcément plu à tout le monde dans RE3. RE3 propose de jouer qu'avec 1 personnage (Jill) alors que les 2 premiers proposaient 2 personnages avec des changements entre les 2 et comme dit plus haut, il y a peu de boss différents, surtout si on compare à RE2.Pas de mode normal, en gros c'est tout ou rien concernant la difficulté donc soit trop facile, soit trop dur lors de vos premiers pas, après c'est vrai que quand on connait le jeu par cœur, même en mode difficile c'est une balade de santé mais bon, ça c'est un peu valable pour tous les jeux.Voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce monument du Survival Horror sur Playstation, MON RE préféré et celui pour lequel je l'espère Capcom fera un remake après celui du 2 qui est en cours et en espérant que ce remake sera à la hauteur du remake de Resident Evil qui lui est un exemple de remake réussi.Je vais finir cet article avec une vidéo comparative des portages Dreamcast et GameCube.