Salut tlm, je viens de commencer FFXV, la jsuis au debut, jai tuer le behemot donc jme suis prommener en Chocobo lomptemps et tres loinMaintenant jdois allez dans un endroit et jme retrouve avec ma voiture a 5KM(50milliard d'années a pied)Et jai plus de chocobo les 1 jour sont passé, que dois je faire???Ya pas moyens de teleporter la voiture un delire quoi?