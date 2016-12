Bonsoir j'espère que vous allez bien ,voilà je viens d'acheter une nouvelle Télévision (Lg43uh610v) et lorsque je branche ma Ps4 pro l'image n’apparaît pas mais j'entends le son. Merci de votre aide d'avance.

posted the 12/27/2016 at 08:41 PM by lemangeur