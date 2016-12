PS4

Voila après 33H de jeu j'ai enfin terminer FF15 et que dire à part que j'ai bien aimé. C'est n'est sans doute pas le meilleur des FF mais il fait partie des meilleurs pour les épisodes que j'ai pu faire. Graphiquement c'est très inégale (sur PS4 classique) mais qu'importe l'histoire est bonne et on suit avec grand plaisir nos 4 compagnons dans cette épopée. Le système de combat est excellent et très dynamique dommage que la caméra ne suive pas et que dire de cet OST magistral ! En somme je ne suis pas déçu du tout !Les +- L'histoire- La bonde son- Des personnages attachants- Durée de vie correct- Le système de combat- La fin- Les invocations impressionnantes...Les -- ...mais bien trop rare- Graphiquement inégale- Une caméra à la ramasse lors des combatsNote : 17/20Je vais pouvoir passer à The Last Gardian que j'ai reçu à Noël...