Yo mes fifous ! P'tit HS ce soir, on a eu la nouvelle du triste décès de Carrie Fisher, connue pour son rôle de la princesse Leia dans Star Wars à l'âge de 60 ans. Mais on apprend aussi le décès d'une grande actrice française, Claude Gensac, bien connu pour son rôle de l'épouse de Louis de Funès dans ses films. Elle est décédée à l'âge de 89 ans avec une belle filmographie derrière elle, paix à son âme. Je vous partage une de mes scènes préférés :

posted the 12/27/2016 at 07:19 PM by koopa