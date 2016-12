Voici une Information concernant le Studio Mistwalker :Hironobu Sakaguchi est reconnu comme le père des jeux Final Fantasy, mais il a créé plusieurs titres comme Blue Dragon, Lost Odyssey, Terra Battle, The Last Story et plus depuis la fondation du Studio Mistwalker après avoir quitté Square-Enix. Il a déclaré qu’il annoncera un nouveau titre l’année prochaine. Bien qu’il puisse s’agir d’un projet inconnu, il se pourrait qu’il s’agisse du nouveau titre qui est actuellement en développement chez les Studios Mistwalker et Silicon Studio, et qui a été annoncé plus tôt cette année…Source : http://www.siliconera.com/2016/12/27/mistwalker-ceo-hironobu-sakaguchi-new-title-announce-2017/