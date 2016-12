Bon c'est parti , l'année est terminé ( enfin presque )Voilà mon Top 5 de cette année :-Numéro 1 et Goty 2016 :Dark Souls 3 ! Il y a pas photo pour moi cette année, c'est lui le Goty ...18/20-Numéro 2 ,et absent de presque tout les top 2016Odin Sphere leifthrasir ! Bon peu-être que c'est un remake , mais j'avais pas joué a la version PS2 , ils ont arrangé un peu le gameplay façon Muramasa , et quel 2D !17/20-Numéro 3 le multijoueur a l'honneurBattlefield 1 ! Une éternité qu'un jeu multi de guerre m'avait pas fait aussi forte impression ( CoD MW 1) , au point ou j'avais presque fais une croix sur le genre ! Une tuerie !17/20-Numéro 4 , et du fun a revendre ! Parfois des prises de têtes aussiTrack Mania Tm Turbo ! Un jeu fais par des petits français en + ! J'ai passé mon début d'année avec lui , c'est vraiment excellent et addictif au possible !16.5/20-Numéro 5: j'ai beaucoup hésité avec cette 5ème place, beaucoup de jeu aurais pu y prétendre car j'aurais mis la même note a pas mal d'autres jeu de cette année ... Finalement j'ai du trancher.Rise of the Tomb Raider !Que j'ai trouvé bien plus passionnant, dans son gameplay et son rythme de jeu que Uncharted 4. Voilà c'est dit lapider moi maintenant !16/20Les jeux qui auraient pu être a cette 5 ème place : Fury , Pokémon Sun/Moon , Fire Emblem , Street Figther V ,Dragon Quest 7, PES 2017...Bon maintenant les déceptions , je vais encore me faire allumer mais bon !Déception 1 : Final Fantasy XVAu final je l'attendais plus , le jeu me donnais pas envie , la gueule des héros montrés me convenant pas , et me sortait par les yeux ... et finalement la dernière démo japonaise ma convaincu de le prendre ... et au finale ce qui me plaisait pas au début , a savoir la bande des 4 héros du jeu , bah c'est le point fort du jeu ! Ça fonctionne très bien ! L'ost est incroyable !Mais ... le scénario est vraiment pas terrible et surtout , très mal mis en avant dans l'aventure , il balaye Kingsglaive qui avait pourtant posé de bonne base ... Pour rien du tout au final ...Sans compter tous les problèmes techniques , framerate , aliasing , problèmes de textures , d'affichages , nombreux bugs ...Des combats plaisant , mais au finale très peu technique , voir un peu bourrin , et trop un jeu trop facile ( j'ai jamais eu de game over :/ )Ma note 13.5/20 car sa reste plaisant à jouer.2ème déception de l'année ...Uncharted 4Bon ... je prends des risques surtout ici ... Mais avant de me taper sur les doigts avec une règle en fer , je vais relativiser ... Uncharted 4 reste un bon jeu , une putain de claque graphique dans les gencives , techniquement c'est le must sur console ! Même sur PC j'ai pas franchement vu mieux...Alors pourquoi le mettre en déception ...Bah pour son gameplay vraiment trop assisté , et son rythme assez ennuyant ...Les phases de grimpettes sont vraiment en nombres , et dur très longtemps ! Le soucis dans ses phases la le gameplay c'est 0 ! C'est tellement assisté , qu'on a l'impression de grimpé l’Everest avec une main sur la manette l'autre dans le slip , sans une goutte de sueur sur le visage ... et quand tu te tape ça 60% du temps ... c'est vraiment chiant ! En comparaison avec les phases de grimpettes de Rise Of The Tomb Raider , c'est autre choses , alors déjà elles sont beaucoup moins longues et moins nombreuses , mais surtout elles sont plus inintéressantes a jouer ! Dans Rise , on peu se tromper , elle son moins assistées , un mini QTE peux arriver si on est limite sur une corniche , il y le piolet a sortir par moment , le grappin ... bref au final beaucoup + de raisons de pouvoir mourir , dans un jeu qui contient 3 fois moins de grimpettes que l'autre !Sinon je fini sur une note positive sur ce jeu : Le chapitre 11 dans son ensemble , qui lui est une claque d'action , et de rythme , et ce que j'aurais aimé pour l'ensemble du jeu !!! La j'aurais mis un gros 19/20 , si ils avaient réussi a nous pondre seulement 10 chapitre de cette intensité la ! Même au Cinéma j'ai pas vu de scène pareil !Petit rappel pour ceux qui ne ce souviennent plus du chapitre 11 ...On commence tranquille a marcher avec son pote ( phase calme) on traverse un marcher , avec pas mal d'interactions , on arrive enfin a un vieux clocher en Ruines , on escalade ( phase de grimpette + en même temps ) une fois la tache accompli , on sort du vieux cloché , et la les ennuis arrivent ... la bande des méchants débarque sur le marché traversé au début de chapitre ( phase d'action ) passage intense , sa pète bien partout , on fini par prendre une voiture , (phase de conduite/action ) et la sa part dans tous les sens ! Pour finir sur une moto poursuivit par un énorme véhicule ennemi... Bref c'est calme au début, pour finir en apothéose ! Juste énorme ... malheureusement c'est le seul chapitre , ou j'ai vraiment eu l'impression dans prendre pleins la tronche !Ma note 15/20Sinon petite liste de jeux que j'ai pas pu faire en 2016 ,qui aurait peut-être pu modifier l'ordre établi :The Last Guardian , Disohnored 2 , Doom , Forza Horison 3 ...Je les ferais certainement , a part Forza ... j'ai pas de OnePassons à 2017 ...Allez petit top 3 de ce que j'attends le plus :1 : The Legend of Zelda: Breath of the WildForcément qui pourrait détrôner un Zelda en terme d'attentes ?2: Nier AutomataEt oui ... avec un avatar pareil , il fallait s'en douté ! Bayonetta 2 reste encore et toujours mon goty de cette génération de console , et quand on sait que ce sont les mecs qui l'on fait qui son derrière ce Nier ! Et que l'inspiration est clairement Bayo dans le gameplay ! J'espère qu'il feras au moins aussi bien ! Après avoir fais la démo , je penses qu'il a de grande chance d'avoir un putain de jeu ! J'espère juste qu'il y aura plus de possibilité de combos que dans cette dernière , ( sa reste lite comparé a Bayo) et quelques décors plus chatoyant que des plateformes pétrolières rouillées ...3: Nioh !Bon , on sent clairement l'inspiration Dark Souls dans ce jeu , et c'est pas pour me déplaire ! J'ai retourné la seconde bêta du jeu dans tous les sens possible , même les mondes crépuscule ! J'ai vraiment hâte !Voilà mon petit bilan 2016 un peu mitigé au final comme année. 2017 s'annonce déjà bien mieux !