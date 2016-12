Aujourd'hui le professeur Koro reprend du service sur ADN dans un spin-off de la série Assassination Classroom intitulé Koro-sensei Quest ! Cette nouvelle série, où les élèves de la classe 3-E de Kunugigaoka sont ici présentés en version chibi, nous plonge dans un nouvel univers où les élèves doivent battre le professeur Koro qui est le Roi des Démons. Je vous propose donc de découvrir le tout premier épisode gratuitement en streaming VOstFR sur ADN et n'hésitez pas à partager votre avis si vous avez déjà vu la série originale...Lien ->Synopsis :Cette comédie se déroule dans un tout nouvel univers, complètement différent de celui de l’œuvre originelle. Koro- sensei est ici le Roi des Démons, tandis que les élèves de la classe 3-E sont des héros qui doivent le battre. À l’école magique de Kunugigaoka, ceux-ci apprennent le maniement des armes ainsi que la sorcellerie. Cette aventure des plus étranges peut maintenant commencer !

Like

Who likes this ?

posted the 12/27/2016 at 05:37 PM by jegeekjeplay