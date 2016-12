Le jour de gloire est enfin arrivé

Elle est là et elle est mienne, j'ai en ma possession la PS4 Pro !

N'hésitez pas à me faire part de votre ID PSN et des jeux qui vous ont marqué sur cette console jusqu'à aujourd'hui pour me faire une idée des jeux à prendre dans un futur proche.

Salut tout le monde,Il m'a fallu du temps avant de rejoindre le côté PS de la force et c'est juste une tuerie cette console. Je n'ai que deux jeux pour l'instant, du 100% Naughty Dog avecetet je compte me prendre The Last Guardian sous peu.