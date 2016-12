Heureux possesseur d'une One depuis Noel, j'avoue que je galère un peu avec l'interface de cette dernière que je trouve pas forcément très clair et intuitive.



Bref,mon soucis actuel est de savoir comment partager des screen de jeu!



J'ai déjà dû passer par google pour savoir comment prendre un screen, mais là je trouve pas ma réponse!



Je vois bien que je peux partager un screen sur l'appli xbox (intérêt plus que limité puisque ça réserve ça au joueur box ou w10) ou sur tweeter (que j'utilise pas).



J'aimerais pouvoir les partager ailleurs genre Facebook ou Tumblr mais visiblement ça semble pas possible (même via un lien HTML par ex) ?



Merci de votre aide!