Voici des Rumeurs autour de la Nintendo Switch :Un utilisateur du site chinois Baidu a récemment publié une fuite mettant en évidence les specs de la Nintendo Switch. Dans le post, le membre a mentionné, en détails, comment le dispositif fonctionnerait, avant que l'article ne soit supprimé. Selon lui, la prochaine console de jeux Nintendo disposera d’une architecture GPU Pascal plus efficace, de NVIDIA. Le GPU serait couplé avec 4 Go de RAM et un processeur A73 ARM.Laura Kate Dale a confirmé que les kits de développement envoyés en octobre sont plus puissants que ceux envoyés au cours de l'été, sur lesquels la plupart des rumeurs de spécs sont basées. Concernant la durée de vie des manettes de la console, il semblerait que les trois heures estimées soit le minimum en jouant à un jeu entièrement synchronisé, mais les dernières estimations révèlent une plus grande durée de vie.Concernant les jeux actuellement en développement sur Nintendo Switch, Laura Kate Dale a révélé que le portage amélioré du jeu Mario Kart 8 serait beaucoup retravaillé, contrairement au portage du jeu Super Smash Bros For WiiU, qui lui serait minimaliste. Le jeu Beyond Good et Evil 2 ferait d’ailleurs une apparition surprise pendant la présentation de janvier, avec un teaser CGI actuellement en cours d'exécution. Concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le marketing suggérait une sortie au lancement de la console.Monolith Soft ne travaillerait pas sur le portage du jeu Xenoblade Chronicles X, mais sur un nouveau projet ayant le même système de combat des deux premiers opus. Concernant le jeu Pokemon Stars, 20 nouveaux Pokemon seraient présents dans le jeu. Enfin, le Studio Platinum Game ne ferait aucune annonce en janvier…Sources : https://mynintendonews.com/2016/12/26/rumour-another-set-of-potential-nintendo-switch-specs-leaked/ et http://wccftech.com/nintendo-switch-october-dev-kit-powerful-older-one-demo-units-no-ethernet-port-additional-docks-coming-launch/