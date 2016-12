Quel serait votre choix si le zelda tourne en 1080p on va dire en high sans aliasing avec le dock ou en 720p en médium en mode portable avec un léger aliasing ???Je serais curieux de savoir combien de personne vont réellement l'utiliser comme console portable ou salon ????perso comme je voyage pas mal ca sera souvent portable, mais à la maison si je vois qu il y a une sacré différence entre le jeu sur tv et portable, je choisis le mode console de salon et vous ????j'ai encore de la peine à croire que j'aurai une console portable nintendo 3x plus puissante qu une wii u, des jeux nintendo ultra propre comme sur wii u et mieux