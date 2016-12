"Bonjour, ravi de vous rencontrer, je suis Yoko Taro.Je pense que beaucoup de fans d'Atlus ne me connaissent pas, je vais donc me présenter.Je suis le créateur des jeux NieR et Draken-truc pour Square Enix, des personnes du departement PR de chez Atlus m’ont demandé de partager mon opinion à propos de leur tout nouveau projet RPG se déroulant dans un univers de fantasy.Vous ne pouvez pas vous en rendre compte avec seulement la vidéo, mais nous sommes actuellement dans la salle de conférence de Square Enix, et comme vous le savez, Square Enix est connu pour être à la tête du temple du RPG de fantasy. Se dire que les gens d'Atlus ont été prêt à venir jusqu'ici, dans ce temple, pour exprimer qu'ils allaient commencer une nouvelle IP... Je pense qu'Atlus est vraiment courageux.""À vrai dire, il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre — la carte de distribution des jeux vidéo japonais”“Je pense qu'elle devrait ressembler à ça"“Si vous vous demandez à quoi l'industrie des jeux japonais ressemble, en premier, nous avons Final Fantasy en haut à droite BAM!, et Dragon Quest en haut à gauche BAM!. Je pense que cela représente la moitié de l'industrie.""Si vous vous demandez où Atlus se situe, cela devrait être comme ceci. En bas au milieu, nous avons Persona, en bas à droite Yakuza se cache par ici, et DanganRonpa en bas à gauche. Pour ce qui est de DanganRonpa, je pense que le marché mange un peu celui de Persona, mais comme il s'agit de deux compagnies différentes, on s'en fout""Si je devais situer où se trouve NieR, les jeux que je réalise, ce serait la petite partie ici.C'est le genre de jeu que je fais. Piégé juste dans la crevasse entre les deux grands titres de Square Enix et les jeux fabuleux d'Atlus, nous sommes à peine capable de respirer, en quelque sorte, il s'agit de la situation actuelle.""Voici ce qui va se passer avec le nouveau projet qu'Atlus vient d'annoncer,la partied'Atlus va entrer dans le territoire de la Fantasy !""Qu'est-ce que cela veut dire si Persona pénètre dans le domaine de la Fantasy ?NieR va mourir.""S'il devait mourir, cela ne serait pas bon, nous devrions trouver un moyen de survivre, j'ai pensé que si Persona allait dans la zone Fantasy, alors nous devrions aller en bas. J'ai donc imaginé que nous devrions nous aussi utiliser un contexte d'école, ou quelque chose dans ce genre là."“Mais quand j'ai parlé à Atlus, ils m'ont dit que ce nouveau projet de RPG Fantasy sera un RPG de Fantasy, mais qu'ils continueront aussi à faire des jeux Persona. Donc si vous vous demandez ce qui va sortir de tout ça, cela veut dire que NieR n'a aucun endroit où fuir et qu'il mourra quoi qu'il arrive."“Ce que je veux vous dire à propos du nouveau projet RPG d'Atlus—c'est que vous le reconsidériez. Je veux fortement vous le demander. Et pour vous les fans d'Atlus, je veux que vous renonciez à ce nouveau projet. C'est ce que je pense.""Pour finir, le jeu sur lequel je travail, appelé NieR: Automata, sortira l'année prochaine. Merci pour votre soutien continu!"