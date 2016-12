En effet, sur Reddit, la leakeuse confirme bien l'arrivée de la console pour le 17 mars prochain sur les régions Japon et Amérique du Nord, une date qui tournait déjà depuis longtemps.



Elle précise également qu'au moins une version entrée de gamme de la console Switch sera vendue à moins de 300$, soit environ 285 € (le prix attendu serait de 200$), et que cette dernière possédera minium 32 Go de stockage.



Côté jeux, les fans devraient avoir de quoi faire, puisque Laura Kate Dale dévoile également que le jeu Pokemon Stars pour Nintendo Switch est bien en développement, et qu'il pourrait être dévoilé au lancement de la console.



Enfin, en ce qui concerne l'autonomie de la console dans sa version portable, la blogueuse confirme que vous pourrez jouer au minimum 3 heures, mais que passé ce délai, il faudra sûrement penser à recharger la bête.



En revanche, contrairement à ce qu'espéraient plusieurs fans, la 4G ne sera visiblement pas prévue au programme.



Bonne nouvelle pour les joueurs les plus collectionneurs également, puisqu'un système de trophées devrait être mis en place sur la console, un peu comme on en trouve déjà sur Steam ou PS4.



