Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue :Famitsu a noté les jeux suivants :- Danganronpa V3 : Killing Harmony (Ps4/PsVita) – 10/9/9/9 [37/40]- Kingdom Hearts HD 2.8 : Final Chapter Prologue (Ps4) – 8/9/8/9 [34/40]- Steep (Ps4/Xbox One) – 8/8/8/8 [32/40]- Chronicles of Teddy : Harmony of Exidus (Ps4) – 7/7/7/9 [30/40]- Wild Guns Reloaded (Ps4) – 7/7/7/8 [29/40]- Rollercoaster Dreams (Ps4) – 7/6/8/7 [28/40]Le jeu obtient donc une assez bonne note. Pour rappel, le jeu sortira le 12 janvier 2017 au Japon, et le 24 janvier chez nous…Source : http://gematsu.com/2016/12/famitsu-review-scores-issue-1465