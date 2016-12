Je suis en train de "jouer" à la démo disponible sur le store jap et je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie.10 heures que je vois des personnages en train de discuter et j'ai à peine joué 10 minutesC'est juste hallucinant le niveau de blablatage de cette demo.M'enfin, parlons gameplay...Bordel, j'ai joué le bourrin sans rien comprendre et j'ai tout niqué sans a-u-c-u-n-e difficulté, je sais pas si on pourra choisir le niveau de cette dernière, mais s'il reste comme ça, c'est du no brain à 200%Je sais pas qui est à la tête de ce projet, mais il faudrait le foutre dans un camp de Darcsen, c'est la pire "suite" que j'ai vu depuis bien longtemps et cela me fait très mal au cœur