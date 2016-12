Salut à tous !



J'ai eu pour Noël le PS VR et en l'installant, il me demande de passer le logiciel en version 2.0, je lance le truc - écran noir et il me met impossible de terminer la MAJ... (CE-41020-7)



Avez-vous eu ce problème ? Niveau installation Sony est vraiment a la ramasse :/



Merci.