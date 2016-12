5) Battleborn

4) Rise of the Tomb Raider: Edition 20eme Anniversaire

3) The Last Guardian

2) Final Fantasy XV

1) Fire Emblem Fate Collector

Prix d'honneurs de la daube:

Ayant vraiment aimé les deux premiers niveaux solo/coop proposés lors de la beta, je me suis choppé le jeu pour 3 euros chez Micromania lors de son mega gros bradage. Malheureusement entre la co obligatoire (même pour jouer solo, vous êtes serieux ?), les niveaux suivants qui sont au final bien en dessous de ceux proposés dans la beta et le multi Moba à chier… voila quoi, ce jeu avait pourtant beaucoup de potentiel. Apres vu le prix auquel je l’ai payé c’est pas grave, mais ça reste dommage.Décors fades, couleurs fades, situations fades, histoire fade, hormis 2/3 moments tout est fade dans ce second opus qui est à des kilomètres d’égaler le premier (mon GOTY 2013) malgré son contenu bien plus fourni.Je crois m’être plus amusé sur le DLC Baba Yaga (qui a un vrai boss de fin pour le coup) et dans le Manoir que dans tout le reste du solo. Pis le mode zombie ou faut liberer des otages et fermer des cuves ou je ne sais plus quoi... nul, heureusement que le mode survivant est plutôt sympa pour le peu que j’ai essayé.Meme si la DA ou le scénario est une chose importante pour moi, ça reste un jeu video et on va pas se mentir si The Last Guardian avait eu le meme gamedesign, mais avec un tout autre skin (genre l’univers de Knack) personne ne lui pardonné ses problèmes de gameplay, de camera et l’IA de la bete qui casse parfois vraiment, mais alors vraiment les couilles à pas t’écouter/t'induire en erreur. Un jeu qui m’a autant énervé qu’émerveillé car oui la DA déchire tout, oui les situations sont sympa et oui Trico a une bonne bouille en plus d’être l’animal le mieux fait jamais vu dans un jeu video, mais The Last Guardian possède bien trop de défauts chiants qui passent au dessus de ses qualités et qui pour ma part m'ont gâché l'experience.Je pense que tout a été dis sur ce jeu, rendez nous ce qui a été charcuté dans la seconde partie, enculays !La quenelle épaulée de Nintendo, un jeu divisé en 3 parties, histoire lambda, recyclage de maps entre les 3 jeux et contenu très pauvre par opus (sauf si vous payez les DLC), le tout faut avouer dans un très bel enrobage que se soit artistiquement, graphiquement ou musicalement. Les animations sont aussi sympa lors des combats, mais voila Heritage et le debut de Conquete m’ont suffit a voir l’arnaque (et compendre pourquoi ils veulent décliner la serie sur mobile), hop revendu.No Man's Sky et Mighty N°9J'espere que mes grosses attentes de 2017 comme Nier Automata, Gravity Rush 2, Horizon ou encore Zelda ne me decevront pas autant.