Bonne nouvelle pour ceux qui ont adoré le jeu de maître Ueda (à juste titre !)L'éditeur Future Press a annoncé il y a peu la parution d'un livre consacré àpour le mois de février 2017.Peu de détails pour l'instant, mais on sait qu'il fera 250 pages, avec un guide complet, et un retour sur la genèse du jeu avec des interview officielles et nombreux artworks inédits.Ca donne envie tout ça !Préco ouverte sur Amazon :