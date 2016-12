Entre une nomination aux Oscars pour The Revenant, la renaissance explosive de Mad Max dans Fury Road et ses retrouvailles avec Christopher Nolan dans Dunkerque, Tom Hardy a concocté son propre monstre : la série Taboo, qu'il a créée avec son père Chips Hardy et Steven Knight, qui l'a dirigé dans Locke.Dans la mini-série de huit épisodes, il incarne James Keziah Delaney, un aventurier qui revient d'Afrique dans le Londres de 1814 pour reprendre l'empire de son père. Tout le monde le croyait mort, mais il est bien décidé à reconstruire sa vie, dans le bruit et la fureur.Dans l'esprit des premiers teasers, la nouvelle bande-annonce promet un spectacle sanglant et sauvage. Oona Chaplin, Jonathan Pryce, Michael Kelly et Franka Potente sont au générique de Taboo, dont les huit épisodes sont réalisés par Anders Engström et Kristoffer Nyholm. Des noms méconnus qu'on pourrait vite retrouver ailleurs tant les premières images vendent un spectacle d'une beauté envoûtante, baigné dans une lumière magnifique et porté par une mise en scène alléchante.Taboo sera diffusé sur la BBC One dès le 7 janvier, puis sur FX aux Etats-Unis le 10. Incontestablement sur le programme des séries à regarder.